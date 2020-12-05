"Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем" в чемпионате Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. "Шахтер" уверенно победил закарпатский "Минай" (5:1) в двенадцатом туре чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги, сообщает УНН.
Шахтер играл дублирующим составом. Голы забили Фернандо (22-я минута), Манор Соломон (29) и Николай Матвиенко (49), а у соперников - Анатолий Нуриев (35). На 21-й минуте игрок закарпатцев Олег Допилка устроил автогол, что добавило еще один балл дончанам.
Теперь таблица виглядит следующим образом: "Шахтер" - 26 очков (после 12-ти игр), "Динамо" - 26 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Колос" - 16 (11), "Мариуполь" - 16 (11), "Александрия" - 15 (11), "Заря" - 14 (10), "Олимпик" - 13 (10), "Ингулец" - 11 (12) , "Минай" - 9 (11), "Днепр-1" - 8 (11), "Львов" - 8 (11), "Движение" - 6 (11).