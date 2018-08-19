"Шахтар" здобув четверту перемогу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Чинний чемпіон України з футболу донецький “Шахтар” в гостях розібрався із ФК “Львів” в рамках 5-го туру Української Прем’єр-ліги, передає кореспондент УНН.
На 19 хвилині диво врятувало футболістів “Шахтаря”. В одному з епізодів Аугусто з доволі близької дистанції пробивав по воротах в яких не було П’ятова. З лінії воріт м’яч в останній момент виніс Ракицький.
Натомість донеччани використали свою нагоду. Дует Мораес — Марлос обманув і переграв увесь захист львів’ян і останній перекинув м’яч поза воротаря. Тільки на заключній хвилині поєдинку гості зуміли подвоїти перевагу. Відзначився Сергій Болбат, який вийшов із заміни — 0:2.
Таким чином, “гірники” з 12 очками знаходиться в ролі одного із лідерів таблиці. “Львів” з 4 балами тільки 8-й.
Додамо, що 24 серпня команду Паулу Фонсека чекає виїзний поєдинок з “Олімпіком”.