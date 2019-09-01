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"Шахтар" здобув чергову розгромну перемогу в сезоні

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У шостому турі Української Прем’єр-ліги "Шахтар" зустрічався в гостях з "Олімпіком", повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників".

Дебют поєдинку не був багатим на небезпечні моменти, проте навіть за такої ситуації підопічні Луїша Каштру знайшли свій шанс: Ісмаїлі чудово прорвався флангом і прострілив до штрафного, захисник господарів не зумів вибити м’яч, а Жуніор Мораес був першим на відскоку й переграв Альїмі – 0:1.

Футболісти "Шахтаря" далі володіли м’ячем та цілковито контролювали події, потроху збільшуючи швидкості й нагнітаючи обстановку біля воріт суперника. І якщо в першій спробі, після чергового кросу Ісмаїлі ліворуч, Манор Соломон пробив повз ціль, то на останній хвилині тайму ізраїльтянин упевнено реалізував вихід сам на сам: обіграв голкіпера і вколотив під поперечину – 0:2.

На старті другого тайму включився на повну Марлос – Бетім урятував "Олімпік" після удару хавбека "гірників" з кількох метрів. У відповідь Андрій Пятов потягнув постріл Матара з гострого кута. А на 60-й хвилині рахунок уже був великим: Мораес "обікрав" Цимбалюка й відпасував до штрафного на Марлоса, який поклав м’яч під самісіньку штангу – 0:3.

Одразу ж Тете ледве не вискочив сам на сам – голкіпер був першим на м’ячі, а Політило здалеку перевірив Пятова – знову спокійна гра воротаря. Каштру освіжив команду замінами, випустивши Віктора Коваленка, Валерія Бондаря та Маркіньоса Сіпріано, і кінець лишився за "оранжево-чорними": Марлос крутонув під поперечину – черговий сейв Альїмі, й відразу ж Жуніор Мораес замкнув розіграний кутовий, оформив дубль і встановив остаточний рахунок – 4:0.

Додамо, що наступний поєдинок "Шахтаря", який має максимально можливі 18 очок, відбудеться 14 вересня із "Зорею".

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