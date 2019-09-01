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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 14792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114493 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125286 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116687 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122230 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126500 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151626 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150853 просмотра

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"Шахтер" одержал очередную разгромную победу в сезоне

"Шахтер" одержал очередную разгромную победу в сезоне

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. В шестом туре Украинской Премьер-лиги "Шахтер" встречался в гостях с "Олимпиком", сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков".

Дебют поединка не изобиловал опасными моменты, однако даже при такой ситуации подопечные Луиша Каштру нашли свой шанс: Исмаили прекрасно прорвался по флангу и прострелил в штрафную, защитник хозяев не сумел выбить мяч, а Жуниор Мораес был первым на отскоке и переиграл Альими - 0:1.

Футболисты "Шахтера" дальше владели мячом и полностью контролировали события, понемногу увеличивая скорости и нагнетая обстановку у ворот соперника. И если в первой попытке, после очередного кросса Исмаили слева, Манор Соломон пробил мимо цели, то на последней минуте тайма израильтянин уверенно реализовал выход один на один: обыграл голкипера и вколотил под перекладину - 0:2.

На старте второго тайма включился на полную Марлос - Бетим спас "Олимпик" после удара хавбека "горняков" с нескольких метров. В ответ Андрей Пятов потянул выстрел Матара с острого угла. А на 60-й минуте счет уже был большим: Мораес "обокрал" Цимбалюка и отпасовал в штрафную на Марлоса, который положил мяч под самую штангу - 0:3.

Сразу же Тете чуть не выскочил один на один - голкипер был первым на мяче, а Политыло издали проверил Пятова - опять спокойная игра вратаря. Каштру освежил команду заменами, выпустив Виктора Коваленко, Валерия Бондаря и Маркиньоса Сиприано, и конец остался за «оранжево-черными»: Марлос крутанул под перекладину - очередной сейв Альими, и сразу же Жуниор Мораес замкнул разыгран угловой, оформил дубль и установил окончательный счет - 4:0.

Добавим, что следующий поединок "Шахтера", который имеет максимально возможные 18 очков, состоится 14 сентября с "Зарей".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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