"Шахтер" одержал очередную разгромную победу в сезоне

Дебют поединка не изобиловал опасными моменты, однако даже при такой ситуации подопечные Луиша Каштру нашли свой шанс: Исмаили прекрасно прорвался по флангу и прострелил в штрафную, защитник хозяев не сумел выбить мяч, а Жуниор Мораес был первым на отскоке и переиграл Альими - 0:1.

Футболисты "Шахтера" дальше владели мячом и полностью контролировали события, понемногу увеличивая скорости и нагнетая обстановку у ворот соперника. И если в первой попытке, после очередного кросса Исмаили слева, Манор Соломон пробил мимо цели, то на последней минуте тайма израильтянин уверенно реализовал выход один на один: обыграл голкипера и вколотил под перекладину - 0:2.

На старте второго тайма включился на полную Марлос - Бетим спас "Олимпик" после удара хавбека "горняков" с нескольких метров. В ответ Андрей Пятов потянул выстрел Матара с острого угла. А на 60-й минуте счет уже был большим: Мораес "обокрал" Цимбалюка и отпасовал в штрафную на Марлоса, который положил мяч под самую штангу - 0:3.

Сразу же Тете чуть не выскочил один на один - голкипер был первым на мяче, а Политыло издали проверил Пятова - опять спокойная игра вратаря. Каштру освежил команду заменами, выпустив Виктора Коваленко, Валерия Бондаря и Маркиньоса Сиприано, и конец остался за «оранжево-черными»: Марлос крутанул под перекладину - очередной сейв Альими, и сразу же Жуниор Мораес замкнул разыгран угловой, оформил дубль и установил окончательный счет - 4:0.

Добавим, что следующий поединок "Шахтера", который имеет максимально возможные 18 очков, состоится 14 сентября с "Зарей".