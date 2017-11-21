Шахтар зазнав розгромної гостьової поразки від Наполі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Неаполі на стадіоні "Сан-Паоло" місцевий ФК "Наполі" приймав донецький "Шахтар" в рамках 5-го туру групового циклу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
У першому таймі відзначимо активність Тайсона. Бразилець завдав небезпечного удару з-за меж карної зони і м'яч пролетів вище поперечини. Також півзахисник з гострого кута виходив сам на сам з Рейною, але точність підвела "гірника". Гарні удари вдалися Марлосу та Фреду на які реагував іспанський голкіпер. У господарів Інсіньє мав гольовий момент, проте Пятову вдалося перевести м'яч на кутовий, відбивши "сферу" в ефектному падінні.
Другий тайм ознаменувався високою реалізацію моментів неаполітанців. На 56 хвилині Лоренцо Інсіньє порадував місцевих уболівальників красенем-голом з-за меж штрафної у дальню дев'ятку. В заключній десятихвилинці господарі забили ще двічі зусиллями Зьєлінскі та Мертенса – 3:0.
Примітно, що в паралельній грі квартету "Манчестер Сіті" обіграв "Фейєнорд" вдома 1:0 завдяки голу Стерлінга наприкінці матчу.
Таким чином, доля другої путівки від групи F визначиться в заключному турі в якому донеччани прийматимуть "Манчестер Сіті", а італійці змагатимуться з "Фейєнордом".
Додамо, що "МС" лідирує у квартеті з 15 очками, "Шахтар" другий (9), на три пункти відстає "Наполі". У нідерландців жодного набраного балу.