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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Шахтер потерпел разгромное гостевое поражение от Наполи

Шахтер потерпел разгромное гостевое поражение от Наполи

Киев  •  УНН

 • 24560 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Неаполе на стадионе "Сан-Паоло" местный ФК "Наполи" принимал донецкий "Шахтер" в рамках 5-го тура группового цикла Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

В первом тайме отметим активность Тайсона. Бразилец нанес опасный удар из-за пределов штрафной и мяч пролетел выше перекладины. Также полузащитник с острого угла выходил один на один с Рейной, но точность подвела "горняка". Хорошие удары удались Марлос и Фреду на которые реагировал испанский голкипер. У хозяев Инсинье имел голевой момент, но Пятову удалось перевести мяч на угловой, отбив "сферу" в эффектном падении.

Второй тайм ознаменовался высокой реализацию моментов неаполитанцев. На 56 минуте Инсинье порадовал местных болельщиков красавцем-голом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. В заключительной десятиминутке хозяева забили еще дважды усилиями Зьелински и Мертенса - 3: 0.

Примечательно, что в параллельной игре квартета "Манчестер Сити" обыграл "Фейеноорд" дома 1: 0 благодаря голу Стерлинга в конце матча.

Таким образом, судьба второй путевки от группы F определится в заключительном туре в котором дончане будут принимать "Манчестер Сити", а итальянцы сразятся с "Фейенордом".

Добавим, что "МС" лидирует в квартете с 15 очками, "Шахтер" второй (9), на три пункта отстает "Наполи". У нидерландцев ни набранного балла.

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