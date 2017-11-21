Шахтер потерпел разгромное гостевое поражение от Наполи

В первом тайме отметим активность Тайсона. Бразилец нанес опасный удар из-за пределов штрафной и мяч пролетел выше перекладины. Также полузащитник с острого угла выходил один на один с Рейной, но точность подвела "горняка". Хорошие удары удались Марлос и Фреду на которые реагировал испанский голкипер. У хозяев Инсинье имел голевой момент, но Пятову удалось перевести мяч на угловой, отбив "сферу" в эффектном падении.

Второй тайм ознаменовался высокой реализацию моментов неаполитанцев. На 56 минуте Инсинье порадовал местных болельщиков красавцем-голом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку. В заключительной десятиминутке хозяева забили еще дважды усилиями Зьелински и Мертенса - 3: 0.

Примечательно, что в параллельной игре квартета "Манчестер Сити" обыграл "Фейеноорд" дома 1: 0 благодаря голу Стерлинга в конце матча.

Таким образом, судьба второй путевки от группы F определится в заключительном туре в котором дончане будут принимать "Манчестер Сити", а итальянцы сразятся с "Фейенордом".

Добавим, что "МС" лидирует в квартете с 15 очками, "Шахтер" второй (9), на три пункта отстает "Наполи". У нидерландцев ни набранного балла.