"Шахтар" зазнав поразки у спарингу з клубом чемпіонату України

За відсутності 15 збірників Луїш Каштру надав ігровий час усім футболістам, які лишилися в його розпорядженні, а також дозволив виявити себе кільком представникам "Шахтаря" U21.

"Оранжево-чорні" розпочали з контролю м’яча, однак швидкий гол вдалося забити саме "олімпійцям": на 12-й хвилині Шахаб замкнув простріл із правого флангу. "Шахтар" загалом контролював гру, постійно шукав нагоди для загострення біля воріт Альїмі, проте до небезпечних моментів справа не доходила. Натомість суперник вичекав черговий шанс, і незадовго до перерви Завійський точно пробив у правий від Гриценка кут.

Уже в дебюті другого тайму Тайсон завдав двох небезпечних ударів – в обох випадках "Олімпік" рятував голкіпер. Майкон виводив на удар Судакова, однак захисники встигли накрити хавбека. А вже на фінальному відрізку вибухову трихвилинку видав Фернандо. Спочатку його удар припав у штангу, потім бразилець обіграв Альїмі й пробив у рамку, але м’яч зі стрічки виніс Лук’янчук. Та зрештою на 83-й хвилині форвардові вдалося відзначитись: Фернандо знов отримав м’яч у штрафному, обвів кіпера і закотив у порожні ворота – 1:2. Вихід Едуарда Козіка й Дениса Шостака дещо освіжив гру, проте не позначився на підсумковому результаті.

Примітно, що 12 вересня на "Шахтар" очікує зустріч із "Рухом" у другому турі Прем’єр-ліги, а "Олімпік" гостюватиме у "Дніпро-1".