"Шахтер" потерпел поражение в спарринге с клубом чемпионата Украины

При отсутствии 15 сборников Луиш Каштру предоставил игровое время всем футболистам, которые остались в его распоряжении, а также позволил проявить себя нескольким представителям "Шахтера" U21.

"Оранжево-черные "начали с контроля мяча, однако быстрый гол удалось забить именно "олимпийцам": на 12-й минуте Шахаб замкнул прострел с правого фланга. "Шахтер" в целом контролировал игру, постоянно искал возможности для обострения у ворот Альими, однако до опасных моментов дело не доходило. Зато соперник выждал очередной шанс, и незадолго до перерыва Завийский точно пробил в правый от Гриценко угол.

Уже в дебюте второго тайма Тайсон нанес два опасных удара - в обоих случаях "Олимпик" спасал голкипер. Майкон выводил на удар Судакова, однако защитники успели накрыть хавбека. А уже на финальном отрезке взрывную трехминутку выдал Фернандо. Сначала его удар пришелся в штангу, затем бразилец обыграл Альими и пробил в створ, но мяч с ленточки вынес Лукьянчук. В конце концов на 83-й минуте форварду удалось отличиться - Фернандо вновь получил мяч в штрафной, обвел вратаря и закатил в пустые ворота - 1:2. Выход Эдуарда Козика и Дениса Шостака несколько освежил игру, однако не сказался на итоговом результате.

Примечательно, что 12 сентября "Шахтер" ожидает встреча с "Рухом" во втором туре Премьер-лиги, а "Олимпик" будет гостить у "Днепр-1".