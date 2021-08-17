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"Шахтар" завдав поразки "Монако" у грі раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 17215 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. У першій зустрічі раунду плей-офф кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА французький “Монако” вдома приймав донецький “Шахтар”, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Більш гарний відсоток володіння м’ячем у першій половині супроводжувався голом “гірників”. На 18 хвилині після гри команди в короткий пас, один із новачків колективу Педріньйо пройшов кількох захисників та пробив у нижній кут воріт — 1:0.

На 57 хвилині прохід Бен Йеддера супроводжувався гострим ударом низом з гострого кута — Трубін зреагував на постріл. Футболісти “Шахтаря” почали частіше помилятися в передачах під пресингом опонентів. На 81 хвилині після удару гравця “Монако” Трубін перевів м’яч в стійку воріт. Рахунок у матчі не змінився — 0:1 на користь команди Де Дзербі.

Зауважимо, матч у відповідь пройде на НСК “Олімпійський” у Києві 25-го серпня.

Довідка

Раніше клуби вже сходились у єврокубках — у сезоні-1979/80. Тоді на стадії 1/32 фіналу Кубка УЄФА “Шахтар”, очолюваний Віктором Носовим, переміг у Донецьку 2:1 (дубль Михайла Соколовського), а в другій зустрічі на стадіоні “Луї II” господарі поля виграли з рахунком 2:0.

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