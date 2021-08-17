"Шахтер" нанес поражение "Монако" в игре раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В первой встрече раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА французский "Монако" дома принимал донецкий "Шахтер", сообщает корреспондент УНН.
Детали
Лучший процент владения мячом в первой половине сопровождался голом “горняков”. На 18 минуте после игры команды в короткий пас, один из них коллектива Педриньйо прошел нескольких защитников и пробил в нижний угол ворот — 1:0.
На 57 минуте проход Бен Йеддера сопровождался острым ударом низом с острого угла — Трубин среагировал на выстрел. Футболисты “Шахтера” стали чаще ошибаться в передачах под прессингом оппонентов. На 81 минуте после удара игрока “Монако” Трубин перевел мяч в стойку ворот. Счет в матче не изменился — 0:1 в пользу команды Де Дзерби.
Заметим, ответный пройдет на НСК “Олимпийский” в Киеве 25 августа.
Справка
Ранее клубы уже сходились в еврокубках — в сезоне-1979/80. Тогда на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА “Шахтер”, возглавляемый Виктором Носовым, победил в Донецке 2:1 (дубль Михаила Соколовского), а во второй встрече на стадионе “Луи II” хозяева поля выиграли со счетом 2:0.