"Шахтар" запропонував новий контракт наставнику Фонсеці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Нинішній тренер донецького "Шахтар" Паулу Фонсека отримав від "гірників" пропозицію нового контракту. Про це тренер розповів виданню Desporto, передає УНН.
За словами спеціаліста, він ще розмірковує над тим чи варто залишатися в донецькій команді.
"Шахтар" вже запропонував мені продовжити контракт, ми ведемо переговори. Я поки до кінця не вирішив краще залишатися мені або перейти в іншу команду. Були й другі пропозиції, але тепер я повинен обдумати, що краще для моєї кар'єри. Я відчуваю себе більш цінним, мені подобається цей досвід. Одного разу, очевидно, я повернуся в чемпіонат Португалії", - повідомив Фонсека.
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Варто зазначити, що Фонсека проводить другий сезон на чолі "помаранчево-чорних", однак в кінці нинішньої кампанії контракт фахівця закінчиться.
Додамо також, Фонсека на чолі "Шахтаря" виграв Суперкубок, Кубок та чемпіонат України.