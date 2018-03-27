"Шахтер" предложил новый контракт наставнику Фонсеке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Нынешний тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека получил от "горняков" предложение нового контракта. Об этом тренер рассказал Desporto, передает УНН.
По словам специалиста, он еще размышляет над тем стоит ли оставаться в донецкой команде.
"Шахтер" уже предложил мне продлить контракт, мы ведем переговоры. Я пока до конца не решил лучше оставаться мне или перейти в другую команду. Были и другие предложения, но теперь я должен обдумать, что лучше для моей карьеры. Я чувствую себя более ценным, мне нравится этот опыт. Однажды, очевидно, я вернусь в чемпионат Португалии", - сообщил Фонсека.
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Стоит отметить, что Фонсека проводит второй сезон во главе "оранжево-черных", однако в конце нынешней кампании контракт специалиста закончится.
Добавим также, Фонсека во главе "Шахтера" выиграл Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины.