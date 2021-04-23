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"Шахтар" запропонував контракт італійському наставнику – ЗМІ

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Головний тренер клубу італійської Серії А "Сассуоло" – Роберто Де Дзербі, може продовжити кар'єру в донецькому "Шахтарі", інформує УНН з посиланням на Twitter Ніколи Скіри.

Деталі

Італійський фахівець є першим вибором спортивного директора донецького клубу Даріо Срни на наступний сезон. Йому вже запропонували контракт на два роки. Реакція фахівця наразі невідома.

Варто зазначити, що наставник "Сассуоло" також має варіанти з продовженням кар'єри в" Наполі" і "Фіорентині".

Доповнення

Де Дзербі виступає на чолі Сассуоло з середини 2018 року. Під його керівництвом команда другий сезон поспіль тримається на восьмій сходинці Серії А, демонструючи високу результативність. До цього коуч очолював "Палермо", "Беневенто", "Фоджу" і "Дарфо Боаріо".

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