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"Шахтер" предложил контракт итальянскому наставнику - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Главный тренер клуба итальянской Серии А "Сассуоло" - Роберто Де Дзерби, может продолжить карьеру в донецком "Шахтере", информирует УНН со ссылкой на Twitter Николы Скиры.

Детали

Итальянский специалист является первым выбором спортивного директора донецкого клуба Дарио Срны на следующий сезон. Ему уже предложили контракт на два года. Реакция специалиста пока неизвестна.

Стоит отметить, что наставник "Сассуоло" также имеет варианты с продолжением карьеры в "Наполи" и "Фиорентине".

Дополнение

Де Дзерби выступает во главе Сассуоло с середины 2018 года. Под его руководством команда второй сезон подряд держится на восьмой строчке Серии А, демонстрируя высокую результативность. До этого коуч возглавлял "Палермо", "Беневенто", "Фоджу" и "Дарфо Боарио".

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