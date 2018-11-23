"Шахтар" втретє в сезоні втратив очки в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. 16-й тур Української Прем’єр-ліги відкрився двобоєм між “Шахтарем” та ФК “Львів”, який відбувся в Харкові, передає кореспондент УНН.
Вже на 2 хвилині зустрічі на гострий постріл з кута штрафного від Тайсона відповів сейвом Бандура. Алану Патріку також не вдалося пробити українського воротаря на 10 хвилині. А пізніше Бандура помилився при виході на подачі з кутового, але Сергій Болбат не зумів влучити у площину воріт.
По перерві візаві Бандури — П’ятову, також прийшлося вступити в гру. Страж воріт збірної зреагував на два постріли Бруно. Надалі вже кіпер львів’ян продовжив феєрити, відбивши складні удари від Тайсона, Дентіньйо та Хочолави — 0:0.
Примітно, що “гірники” втретє в УПЛ втратили очки і з 41 балом знаходяться на вершині таблиці.
Зауважимо, що 27 листопада о 22:00 “Шахтар” чекає виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з “Хоффенхаймом”.