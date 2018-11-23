"Шахтер" в третий раз в сезоне потерял очки в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. 16-й тур Украинской Премьер-лиги открылся поединком между “Шахтером” и ФК “Львов”, который состоялся в Харькове, передает корреспондент УНН.
Уже на 2 минуте встречи острым выстрел с угла штрафной от Тайсона ответил сейвом Бандура. Алану Патрику также не удалось пробить украинского вратаря на 10 минуте. А позже Бандура ошибся при выходе на подаче с углового, но Сергей Болбат не сумел попасть в створ ворот.
После перерыва визави Бандуры — Пятову, также пришлось вступить в игру. Страж ворот сборной среагировал на два выстрела Бруно. В дальнейшем уже кипер львовян продолжил феериты, отразив сложные удары от Тайсона, Дентиньо и Хочолавы — 0:0.
Примечательно, что “горняки” в третий раз в УПЛ потеряли очки и с 41 баллом находятся на вершине таблицы.
Заметим, что 27 ноября в 22:00 “Шахтер” ждет выездной поединок Лиги чемпионов с “Хоффенхаймом”.