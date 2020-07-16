"Шахтар" у статусі чемпіона завдав поразки "Колосу"

У першій половині біля обох воріт створювалася небезпека, проте голи відбулися у другій 45-хвилинці — Сіпріано відгукнувся на передачу від Маркоса Антоніо та завершив контратаку команди на 49 хвилині. Інший швидкий випад на 4-й компенсованій хвилині до матчу оформив Жуніор Мораес — 2:0.

У “Шахтаря” стало 81 бал, а “Колос” йде 6-м з 29-ма. Обидва клуби не змінять свої позиції до кінця чемпіонату — 1 і 6 відповідно.