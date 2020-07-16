"Шахтер" в статусе чемпиона нанес поражение "Колосу"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. “Шахтер” в статусе чемпиона Украины в Харькове нанес поражение “Колосу” в рамках противостояния 21 тура УПЛ, передает корреспондент УНН.
В первой половине у обоих ворот создавалась опасность, однако голы состоялись во второй 45-минутке — Сиприано откликнулся на передачу от Маркоса Антонио и завершил контратаку команды на 49 минуте. Другой быстрый выпад на 4-й компенсированной минуте к матчу оформил Жуниор Мораес — 2:0.
У “Шахтера” стало 81 балл, а “Колос” идет 6-м с 29-ю. Оба клуба не изменят свои позиции до конца чемпионата — 1 и 6 соответственно.