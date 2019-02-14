"Шахтар" у меншості зіграв у результативну нічию із "Айнтрахтом" в Лізі Європи

На початку гри німці засмутили господарів забитим м’ячем. Роде здійснив навісну подачу на дальню стійку зі штрафного, де верхову боротьбу у Ісмаїлі виграв Хінтереггер. П’ятов спіймав м’яч, але впав з ним вже за лінію воріт. Три хвилини “гірникам” знадобилося аби відігратися. Тайсон заробив пенальті і 11-метровий реалізував Марлос — 1:1.

Проте з 11 хвилини Тарас Степаненко отримав другу жовту картку та залишив українців у меншості. На 50 хвилині гості скористалися грою у більшості, коли подача Йовіча призвела до вільного удару у виконанні Костіча. “Шахтар” відповів командною атакою, яку завершив Тайсон з пасу Мораеса — 2:2.

Зауважимо, що матч-відповідь пройде в Німеччині 21-го лютого.