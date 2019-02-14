"Шахтер" в меньшинстве сыграл в результативную ничью с "Айнтрахтом" в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Донецкий “Шахтер” на ОСК “Металлист” провел первую баталию с франкфуртским “Айнтрахтом” в 1/16 финала Лиги Европы, передает корреспондент УНН.
В начале игры немцы огорчили хозяев забитым мячом. Род совершил навесную подачу на дальнюю штангу со штрафного, где верховую борьбу у Исмаили выиграл Хинтереггер. Пятов поймал мяч, но упал с ним уже за линию ворот. Три минуты “горнякам” понадобилось чтобы отыграться. Тайсон заработал пенальти и 11-метровый реализовал Марлос — 1:1.
Однако с 11 минуты Тарас Степаненко получил вторую желтую карточку и оставил украинцев в меньшинстве. На 50 минуте гости воспользовались игрой в большинстве, когда подача Йовича привела к свободному удару в исполнении Костича. “Шахтер” ответил командной атакой, которую завершил Тайсон с паса Мораеса — 2:2.
Заметим, что ответный матч пройдет в Германии 21 февраля.