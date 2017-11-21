"Шахтар" U-19 здобув першу перемогу в Юнацькій лізі УЄФА

До 72 хвилини "гірники" оформили солідну перевагу – 0:2. У першій 45-хвилинці відзначився Олексій Кащук, а після 15-хвилинного відпочинку Кирило Меліченко. Італійцям вдалося скоротити відставання завдяки удару Алессіо Дзербіна, проте на більше їх не вистачило – 1:2.

Таким чином, "гірники" виграли лише першу баталію в нинішньому розіграші турніру і мають 4 очки, як і "Наполі".

Варто відзначити, що український колектив ще має теоретичні шанси на вихід в плей-оф. Для цього команді Шищенка необхідно перемагати однолітків з "Манчестер Сіті" в заключній грі та чекати, що "Фейєнорд" не здобуде більше одного пункту в двох турах.

Зауважимо, що у першій грі мі командами донеччани поступилися 1:2.