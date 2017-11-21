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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 34237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54923 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 63393 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 67017 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57721 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 97086 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100574 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Шахтер" U-19 одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА

Киев  •  УНН

 • 15969 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" составлен из игроков в возрасте до 19 лет противостоял в гостях неаполитанском "Наполи", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

До 72 минуты "горняки" оформили солидное преимущество - 0:2. В первой 45-минутке отличился Алексей Кащук, а после 15-минутного отдыха Кирилл Меличенко. Итальянцам удалось сократить отставание благодаря удару Алессио Дзербина, однако на большее их не хватило - 1:2.

Таким образом, "горняки" выиграли лишь первую баталию в нынешнем розыгрыше турнира и имеют 4 очка, как и "Наполи".

Стоит отметить, что украинский коллектив еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого команде Шищенко необходимо побеждать сверстников из "Манчестер Сити" в заключительной игре и ждать, что "Фейеноорд" не получит более одного пункта в двух турах.

Заметим, что в первой игре мы командами дончане уступили 1:2.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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