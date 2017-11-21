"Шахтер" U-19 одержал первую победу в Юношеской лиге УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" составлен из игроков в возрасте до 19 лет противостоял в гостях неаполитанском "Наполи", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
До 72 минуты "горняки" оформили солидное преимущество - 0:2. В первой 45-минутке отличился Алексей Кащук, а после 15-минутного отдыха Кирилл Меличенко. Итальянцам удалось сократить отставание благодаря удару Алессио Дзербина, однако на большее их не хватило - 1:2.
Таким образом, "горняки" выиграли лишь первую баталию в нынешнем розыгрыше турнира и имеют 4 очка, как и "Наполи".
Стоит отметить, что украинский коллектив еще имеет теоретические шансы на выход в плей-офф. Для этого команде Шищенко необходимо побеждать сверстников из "Манчестер Сити" в заключительной игре и ждать, что "Фейеноорд" не получит более одного пункта в двух турах.
Заметим, что в первой игре мы командами дончане уступили 1:2.