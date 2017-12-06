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"Шахтар" U-19 перемогою над "Манчестер Сіті" завершив виступи в Юнацькій лізі УЄФА

"Шахтар" U-19 перемогою над "Манчестер Сіті" завершив виступи в Юнацькій лізі УЄФА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 6-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" U19 приймав одноліток з "Манчестер Сіті", передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".

"Шахтар" почав атакувати від перших хвилин, навантажуючи штрафну опонента прострілами й навісами, а також намагаючись здійснювати швидкі комбінації. І хоча гості теж створювали напругу біля воріт Кучеренка, відкрити рахунок вдалося саме "оранжево-чорним".

На 20-й хвилині Меліченко, перехопивши м’яч у центрі поля, пасував Олексієві Кащуку, який у штрафному майданчику почергово обіграв голкіпера й захисників англійців та відправив м’яч у сітку – 1:0. Далі стався обмін моментами: Меліченко пробив у руки воротареві, а Френсіс із вигідної позиції запустив м’яч над поперечиною. Однак ближче до кінця тайму "містяни" забрали ініціативу й відквитали: прийнявши передачу ліворуч, Гонсалес влучив у штангу, а Сміт був першим на добиванні – 1:1.

По перерві "гірники" свідомо діяли другим номером, на 67-й хвилині в блискавичній контратаці Топалов утік від опікунів, забрав на себе останнього захисника й точним пасом вивів Кащука сам на сам, і той упевнено впорався з голкіпером – 2:1.

"Шахтар" U19: Кучеренко, Конопля, Муравський, Чаговець, Павліш, Меліченко, Якимець (к), Кащук (Холод, 87), Топалов (Андрущенко, 77), Криськів, Кулаков (Кузьменко, 59).

Зауважимо, що "Шахтар" переміг лідера групи, вийшов на друге місце квартету, набрав 7 очок, але завершив свої виступи в Юнацькій лізі УЄФА. Український колектив не втримає дану позицію, адже при будь-якому результаті іншого протистояння між "Фейєнордом" на "Наполі" – донецький клуб опуститься на 3-й щабель.

Як повідомляв УНН, у п'ятому турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА донецький "Шахтар" переграв однолітків з Неаполя.

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