"Шахтер" U-19 победой над "Манчестер Сити" завершил выступления в Юношеской лиге УЕФА

"Шахтер" начал атаковать с первых минут, нагружая штрафную оппонента прострелами и навесами, а также пытаясь осуществлять быстрые комбинации. И хотя гости тоже создавали напряжение у ворот Кучеренко, открыть счет удалось именно «оранжево-черным».

На 20-й минуте Меличенко, перехватив мяч в центре поля, подходил Алексею КАЩУК, который в штрафной поочередно обыграл голкипера и защитников англичан и отправил мяч в сетку - 1:0. Далее произошел обмен моментами: Меличенко пробил в руки вратарю, а Фрэнсис из выгодной позиции запустил мяч над перекладиной. Однако ближе к концу тайма "горожане" забрали инициативу и отыгрались: приняв передачу слева, Гонсалес попал в штангу, а Смит был первым на добивании - 1:1.

После перерыва "горняки" сознательно действовали вторым номером, на 67-й минуте в молниеносной контратаке Топалов сбежал от опекунов, забрал на себя последнего защитника и точным пасом вывел Кащука один на один, и тот уверенно справился с голкипером - 2:1.

"Шахтер" U19: Кучеренко, Конопля, Муравский, Чаговець, Павлиш, Меличенко, Якимец (к), Кащук (Холод, 87), Топалов (Андрущенко, 77), Крысько, Кулаков (Кузьменко, 59).

Заметим, что "Шахтер" победил лидера группы, вышел на второе место квартета, набрал 7 очков, но завершил свои выступления в Юношеской лиге УЕФА. Украинский коллектив не удержит данную позицию, ведь при любом результате другого противостояния между "Фейеноордом" на "Наполи" - донецкий клуб опустится на 3-й уровень.

Как сообщал УНН, в пятом туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА донецкий "Шахтер" переиграл сверстников из Неаполя.