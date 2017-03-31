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"Шахтар" став учасником програми "Morethanfootball Action Week"

"Шахтар" став учасником програми "Morethanfootball Action Week"

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. ФК “Шахтар” долучився до міжнародної програми європейських клубів, ліг та асоціацій “Morethanfootball Action Week”, підтримавши соціальні ініціативи, й розвиток власного проекту “Давай, грай!”, що сприяє популяризації масового футболу в Україні та дає дітям змогу безкоштовно займатися спортом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФК “Шахтар”.

Зазначають, що ініціатором кампанії з такою назвою виступила European Football for Development Network (EFDN) за підтримки Асоціації європейських клубів (ECA), Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro), Соціального альянсу, а також низки команд і ліг.

“Morethanfootball Action Week спрямовано на те, аби надати європейській футбольній спільноті можливість розповісти вболівальникам про свої програми соціальної відповідальності в межах загальної кампанії. Учасники підтримають ініціативу за допомогою банерів на домашніх матчах, публікацій у медіа та соціальних мережах із хештегом “Morethanfootball,” — йдеться в заяві прес-служби.

Повідомляється, що проект вже підтримують багато європейських клубів: “Інтер”, “Мілан”, “Байєр”, “Вердер”, “Вольфсбург”, “ПСЖ”, “Редінг”, “ПСВ” (Ейндховен), “Вітесс”, “Брюгге”, “Гент”, “Галатасарай”, “Лудогорець”, “Аустрія”, “Ред Булл” (Зальцбург), “АІК”, “Легія”, “Стремсгодсет” та інші.

Відзначимо, що учасники “Morethanfootball Action Week” поділяться ініціативами, які подають дітям важливі цінності, дозволять вести здоровий спосіб життя, займатися спортом та освітою.

Додамо також, “Morethanfootball Action Week” триватиме до 9 квітня.

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