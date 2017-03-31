"Шахтер" стал участником программы "Morethanfootball Action Week"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. ФК "Шахтер" присоединился к международной программы европейских клубов, лиг и ассоциаций "Morethanfootball Action Week", поддержав социальные инициативы, и развитие собственного проекта "Давай, играй!", Что способствует популяризации массового футбола в Украине и дает детям возможность бесплатно заниматься спортом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".
Отмечают, что инициатором кампании с таким названием выступила European Football for Development Network (EFDN) при поддержке Ассоциации европейских клубов (ECA), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Социального альянса, а также ряда команд и лиг.
"Morethanfootball Action Week направлено на то, чтобы предоставить европейской футбольной общественности возможность рассказать болельщикам о своих программах социальной ответственности в рамках общей кампании. Участники поддержат инициативу с помощью баннеров на домашних матчах, публикаций в СМИ и социальных сетях с хэштегом "Morethanfootball", - говорится в заявлении пресс-службы.
Сообщается, что проект уже поддерживают многие европейские клубы "Интер", "Милан", "Байер", "Вердер", "Вольфсбург", "ПСЖ", "Рединг", "ПСВ" (Эйндховен), "Витесс", " Брюгге "," Гент "," Галатасарай "," Лудогорец "," Аустрия "," Ред Булл "(Зальцбург)," АИК "," Легия "," Стрёмсгодсет "и другие.
Отметим, что участники "Morethanfootball Action Week" поделятся инициативами, которые подают детям важные ценности, позволят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и образованием.
Добавим также, "Morethanfootball Action Week" продлится до 9 апреля.