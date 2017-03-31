"Шахтер" стал участником программы "Morethanfootball Action Week"

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67891 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108703 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166643 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122243 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120039 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114350 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107330 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103784 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157581 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Шахтер" стал участником программы "Morethanfootball Action Week"

"Шахтер" стал участником программы "Morethanfootball Action Week"

Киев  •  УНН

 • 9257 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. ФК "Шахтер" присоединился к международной программы европейских клубов, лиг и ассоциаций "Morethanfootball Action Week", поддержав социальные инициативы, и развитие собственного проекта "Давай, играй!", Что способствует популяризации массового футбола в Украине и дает детям возможность бесплатно заниматься спортом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФК "Шахтер".

Отмечают, что инициатором кампании с таким названием выступила European Football for Development Network (EFDN) при поддержке Ассоциации европейских клубов (ECA), Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), Социального альянса, а также ряда команд и лиг.

"Morethanfootball Action Week направлено на то, чтобы предоставить европейской футбольной общественности возможность рассказать болельщикам о своих программах социальной ответственности в рамках общей кампании. Участники поддержат инициативу с помощью баннеров на домашних матчах, публикаций в СМИ и социальных сетях с хэштегом "Morethanfootball", - говорится в заявлении пресс-службы.

Сообщается, что проект уже поддерживают многие европейские клубы "Интер", "Милан", "Байер", "Вердер", "Вольфсбург", "ПСЖ", "Рединг", "ПСВ" (Эйндховен), "Витесс", " Брюгге "," Гент "," Галатасарай "," Лудогорец "," Аустрия "," Ред Булл "(Зальцбург)," АИК "," Легия "," Стрёмсгодсет "и другие.

Отметим, что участники "Morethanfootball Action Week" поделятся инициативами, которые подают детям важные ценности, позволят вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и образованием.

Добавим также, "Morethanfootball Action Week" продлится до 9 апреля.

Украинские Национальные Новости

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