"Шахтар" став претендентом на трансфер нападника збірної Катару
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Нападник катарського "Аль-Духайля" Альмоез Алі потрапив до сфери інтересів донецького "Шахтаря", інформує УНН з посиланням на сайт "Transfermarketweb".
На футболіста претендує ряд клубів, а деякі з них вже отримали відмову — “Тоттенхем” та австрійський “ЛАСК”. Також бажання придбати 23-річного гравця мають турецький “Галатасарай”, швейцарський “Базель” і російський “Локомотив”.
Спортсмен починав професійну кар’єру в ФК “ЛАСК”. З 2016-го він грає за “Аль-Духайль” у чемпіонаті Катару. У цьому сезоні за клуб спортсмен забив 6 голів і віддав 6 гольових передач в 16 матчах.
Зауважимо, що у складі збірної Катару Алі забив 18 м’ячів і зробив 7 результативних пасів в 35 матчах.