"Шахтер" стал претендентом на трансфер нападающего сборной Катара

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 93803 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 112408 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 142698 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113846 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136667 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103189 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102712 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104967 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102236 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Шахтер" стал претендентом на трансфер нападающего сборной Катара

"Шахтер" стал претендентом на трансфер нападающего сборной Катара

Киев  •  УНН

 • 14099 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Нападающий катарского "Аль-Духайля" Альмоез Али попал в сферу интересов донецкого "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Transfermarketweb".

На футболиста претендует ряд клубов, а некоторые из них уже получили отказ — “Тоттенхэм” и австрийский “ЛАСК”. Также изъявили желание приобрести 23-летнего игрока турецкий “Галатасарай”, швейцарский “Базель” и российский “Локомотив”.

Спортсмен начинал профессиональную карьеру в ФК “ЛАСК”. С 2016 года он играет за “Аль-Духайль” в чемпионате Катара. В этом сезоне за клуб спортсмен забил 6 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах.

Заметим, что в составе сборной Катара Али забил 18 мячей и сделал 7 результативных пасов в 35 матчах.

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