"Шахтер" стал претендентом на трансфер нападающего сборной Катара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Нападающий катарского "Аль-Духайля" Альмоез Али попал в сферу интересов донецкого "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Transfermarketweb".
На футболиста претендует ряд клубов, а некоторые из них уже получили отказ — “Тоттенхэм” и австрийский “ЛАСК”. Также изъявили желание приобрести 23-летнего игрока турецкий “Галатасарай”, швейцарский “Базель” и российский “Локомотив”.
Спортсмен начинал профессиональную карьеру в ФК “ЛАСК”. С 2016 года он играет за “Аль-Духайль” в чемпионате Катара. В этом сезоне за клуб спортсмен забил 6 голов и отдал 6 голевых передач в 16 матчах.
Заметим, что в составе сборной Катара Али забил 18 мячей и сделал 7 результативных пасов в 35 матчах.