"Шахтар" розпочав переговори щодо трансферу захисника "Фіорентини" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Учасник Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" виявив намір посилити правий фланг оборони завдяки підписанню гравця італійської "Фіорентини" Бруно Гаспара, інформує УНН з посиланням на сайт zerozero.pt.
За повідомленням видання, переговори між керівництвами клубів йде повним ходом і португальський захисник може підсилити “Шахтар” вже в найближче зимове трансферне вікно.
24-річний Гаспар перебрався в “Фіорентину” з “Віторії Гімараєш” влітку цього року. За цей час оборонець провів за “фіалок” 7 ігор (4 в старті) і віддав 2 гольові передачі. Натомість за “Віторію Гімараєш” футболіст виступав з 2015 року і відіграв 93 матчі — 9 результативних пасів.
Варто відзначити, що трансферна вартість футболіста, який провів 1 зустріч за молодіжну збірну Португалії, становить 3 мільйони євро.
Примітно, що наразі основним гравцем правого флангу лінії оборони" помаранчево-чорних" є гравець збірної України Богдан Бутко — 10 матчів і 4 результативні паси.