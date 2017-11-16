"Шахтер" начал переговоры по трансферу защитника "Фиорентины" - СМИ

По сообщению издания, переговоры между руководством клубов идет полным ходом и португальский защитник может усилить “Шахтер” уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

24-летний Гаспар перебрался в “Фиорентину” из “Витории Гимараеш” летом этого года. За это время защитник провел за “фиалок” 7 игр (4 в старте) и отдал 2 голевые передачи. Зато за “Виторию Гимараеш” футболист выступал с 2015 года и сыграл 93 матча — 9 результативных пасов.

Стоит отметить, что трансферная стоимость футболиста, который провел 1 встречу за молодежную сборную Португалии, составляет 3 миллиона евро.

Примечательно, что сейчас основным игроком правого фланга линии обороны “оранжево-черных” является игрок сборной Украины Богдан Бутко — 10 матчей и 4 результативные пасы.