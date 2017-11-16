"Шахтер" начал переговоры по трансферу защитника "Фиорентины" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Участник Лиги чемпионов донецкий “Шахтер” проявил намерение усилить правый фланг обороны благодаря подписанию игрока итальянской “Фиорентины” Бруно Гаспара, информирует УНН со ссылкой на сайт zerozero.pt.
По сообщению издания, переговоры между руководством клубов идет полным ходом и португальский защитник может усилить “Шахтер” уже в ближайшее зимнее трансферное окно.
24-летний Гаспар перебрался в “Фиорентину” из “Витории Гимараеш” летом этого года. За это время защитник провел за “фиалок” 7 игр (4 в старте) и отдал 2 голевые передачи. Зато за “Виторию Гимараеш” футболист выступал с 2015 года и сыграл 93 матча — 9 результативных пасов.
Стоит отметить, что трансферная стоимость футболиста, который провел 1 встречу за молодежную сборную Португалии, составляет 3 миллиона евро.
Примечательно, что сейчас основным игроком правого фланга линии обороны “оранжево-черных” является игрок сборной Украины Богдан Бутко — 10 матчей и 4 результативные пасы.