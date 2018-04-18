"Шахтар" розгромив "Маріуполь" і став фіналістом Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Донецький "Шахтар" у півфінальному протистоянні Кубку України з футболу проти "Маріуполя" одержав звитягу та пробився до фінального раунду боротьби за трофей, передає кореспондент УНН.
У зустрічі на стадіоні "Металіст" відкрив рахунок на 8-й хвилині Тайсон, який обвідним ударом відзначився зі штрафного. Груба обрізка Пятова у власній карній зоні призвела до паритету у протистоянні в середині тайму. Автор голу – Тищенко. Але до перерви голи Марлоса і Тайсона призвели до комфортної переваги "гірників" 3:1.
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Довершили справу в заключні 20 хвилин баталії Кайоде і Петряк – 5:1.
Примітно, що "Шахтар" продовжив серію матчів нинішнього розіграшу Кубку України в кожному з яких донеччани забивали не менше чотирьох голів.