"Шахтер" разгромил "Мариуполь" и стал финалистом Кубка Украины

Во встрече на стадионе "Металлист" открыл счет на 8-й минуте Тайсон, который обводным ударом отличился со штрафного. Грубая обрезка Пятова в собственной штрафной зоне привела к паритету в противостоянии в середине тайма. Автор гола - Тищенко. Но до перерыва голы Марлоса и Тайсона привели к комфортному преимуществу "горняков" 3:1.

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Довершили дело в заключительные 20 минут баталии Кайоде и Петряк - 5:1.

Примечательно, что "Шахтер" продлил серию матчей нынешнего розыгрыша Кубка Украины в каждом из которых дончане забивали не менее четырех голов.