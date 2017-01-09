"Шахтар" попросив більше грошей за Я.Ракицького

Ф.Гюнаєр продемонстрував документ лист-відповідь із "Шахтаря" на запит від турецького клубу, ім'я якого не повідомляється, щодо трансферу 27-річного оборонця збірної України.

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У документі, підписаному генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним, йдеться про те, що донеччани не розглядатимуть пропозиції щодо трансферу Я.Ракицького, менше ніжі за 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Я.Ракицький провів за "Шахтар" 16 матчів, в яких зробив одну гольову передачу і заробив чотири жовті картки.

Додамо, що трансферна вартість Я.Ракицького за даними авторитетного сайту transfermarkt становить 10 млн. євро.