"Шахтар" попросив більше грошей за Я.Ракицького
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Донецький "Шахтар" відмовився продавати в турецький клуб центрального оборонця збірної України Ярослава Ракицького менше, ніж за 30 мільйонів євро, передає УНН з посиланням на сторінку журналіста Фірата Гюнаєра в Twitter.
Ф.Гюнаєр продемонстрував документ лист-відповідь із "Шахтаря" на запит від турецького клубу, ім'я якого не повідомляється, щодо трансферу 27-річного оборонця збірної України.
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У документі, підписаному генеральним директором "Шахтаря" Сергієм Палкіним, йдеться про те, що донеччани не розглядатимуть пропозиції щодо трансферу Я.Ракицького, менше ніжі за 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, що у поточному сезоні Я.Ракицький провів за "Шахтар" 16 матчів, в яких зробив одну гольову передачу і заробив чотири жовті картки.
Додамо, що трансферна вартість Я.Ракицького за даними авторитетного сайту transfermarkt становить 10 млн. євро.