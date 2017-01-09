"Шахтер" попросил больше денег за Я.Ракицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Донецкий "Шахтер" отказался продавать в турецкий клуб центрального защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого меньше, чем за 30 млн евро, передает УНН со ссылкой на страницу журналиста Фират Гюнаера в Twitter.
Ф.Гюнаер продемонстрировал документ письменный ответ из "Шахтера" на запрос от турецкого клуба, имя которого не сообщается, по трансферу 27-летнего защитника сборной Украины.
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В документе, подписанном генеральным директором "Шахтера" Сергея Палкина, говорится о том, что дончане не будут рассматривать предложения по трансферу Я.Ракицкого, меньше чем и за 30 млн евро.
Напомним, что в текущем сезоне Я.Ракицкий провел за "Шахтер" 16 матчей, в которых сделал одну голевую передачу и заработал четыре желтые карточки.
Добавим, что трансферная стоимость Я.Ракицкого по данным авторитетного сайта transfermarkt составляет 10 млн. евро.