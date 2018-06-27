"Шахтар" переміг датський клуб на старті зборів у Німеччині

Зі старту суперники демонстрували відкритий футбол і ще в першій половині створили достатню кількість небезпечних моментів. Спочатку “оранжево-чорні” двічі протягом хвилини виявлялися один на один з воротарем: Олександр Зубков забарився з ударом, і його накрив захисник, а Жуніор Мораес навіть перекинув Швабе, проте м’яч пройшов поруч зі штангою.

Данці відповіли двома небезпечними дальніми пострілами — обидва рази надійний був Олег Кудрик. Могли відкривати рахунок активні півзахисники “Шахтаря”, але спробу Нема ногами відбив голкіпер, а удар Болбата з лінії штрафного прийшовся в поперечину.

У перерві обидва наставники повністю змінили склади, і в другому таймі реалізація вже не підводила команди. Першими забили футболісти “Брондбю”: Фіскер точним ударом з меж штрафного завершив швидку контратаку. Але “гірники” відразу відновили паритет і тут же вийшли вперед, причому обидва голи на рахунку новачка Фернандо. Бразилець отримав м’яч перед штрафним, підробив під праву і потужно пробив у нижній кут, а потім прийняв пас Марлоса, обіграв воротаря і з гострого кута відправив м’яч у сітку — 2:1.

Ще через кілька хвилин відмінну передачу Марлоса використовував Андрій Тотовицький, здолавши голкіпера в ближньому бою — 3:1. Противнику вдалося скоротити відставання (відзначився Френдруп), однак домогтися більшого “оранжево-чорні” не дозволили — 3:2.

“Шахтар” (1-й тайм): Кудрик, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Данченко, Степаненко (к), Коваленко, Болбат, Ньому, Зубков, Мораес;

“Шахтар” (2-й тайм): П’ятов, Бутко, Хочолава, Ордець, Додо, Патрік, Пихаленок, Фернандо (Зубков, 90), Дентіньо, Марлос, Тотовицький.

“Щасливий, що мій дебют за „Шахтар“ завершився перемогою, і радий допомогти своїми голами. Перший матч в новому клубі — це завжди хвилюючий момент, однак завдяки партнерам на полі я був спокійний і впевнений. І ми показали хорошу гру.

Лівий фланг атаки — якраз та позиція, де я люблю виступати і відчуваю себе найбільш комфортно”, — розповідає автор дублю Фернандо.

Додамо, що наступний контрольний поєдинок відбудеться 30 червня з “ЦСКА” (Софія).