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"Шахтер" победил датский клуб на старте собрания в Германии

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В первом контрольном матче летнего межсезонья “Шахтер” встретился с вице-чемпионом Дании “Брондбю”, информирует УНН со ссылкой на сайт “горняков”.

Со старта соперники демонстрировали открытый футбол и еще в первой половине создали достаточное количество опасных моментов. Сначала “оранжево-черные” дважды в течение минуты оказывались один на один с вратарем Александр Зубков замешкался с ударом, и его накрыл защитник, а Жуниор Мораес даже перебросил Швабе, однако мяч прошел рядом со штангой.

Датчане ответили двумя опасными дальними выстрелами — оба раза надежный был Олег Кудрик. Могли открывать счет активные полузащитники “Шахтера”, но попытку Нету ногами отразил голкипер, а удар Болбата с линии штрафной пришелся в перекладину.

В перерыве оба наставника полностью изменили составы, и во втором тайме реализация уже не подводила команды. Первыми забили футболисты “Брондбю”: Фискер точным ударом из пределов штрафной завершил быструю контратаку. Но “горняки” сразу восстановили паритет и тут же вышли вперед, причем оба гола на счету новичка Фернандо. Бразилец получил мяч перед штрафной, подработал под правую и мощно пробил в нижний угол, а затем принял пас Марлоса, обыграл вратаря и с острого угла отправил мяч в сетку — 2:1.

Еще через несколько минут отличную передачу Марлоса использовал Андрей Тотовицкий, преодолев голкипера в ближнем бою — 3:1. Противнику удалось сократить отставание (отличился Френдруп), однако добиться большего “оранжево-черные” не позволили — 3:2.

“Шахтер” (1-й тайм): Кудрик, Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Данченко, Степаненко (к), Коваленко, Болбат, Нем Зубков, Мораес;

“Шахтер” (2-й тайм): Пятов, Бутко, Хочолава, Ордец, Додо, Патрик, Пихаленок, Фернандо (Зубков, 90), Дентиньо, Марлос, Тотовицкий.

“Счастлив, что мой дебют за” Шахтер “завершился победой и рад помочь своими голами. Первый матч в новом клубе — это всегда волнующий момент, однако благодаря партнерам на поле я был спокоен и уверен. И мы показали хорошую игру.

Левый фланг атаки — как раз та позиция, где я люблю выступать и чувствую себя наиболее комфортно”, — рассказывает автор дубля Фернандо.

Добавим, что следующий контрольный поединок состоится 30 июня с “ЦСКА” (София).

Украинские Национальные Новости

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