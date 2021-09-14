"Шахтар" отримав суддівську бригаду на матч групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Донецький "Шахтар" отримав суддів на поєдинок стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів із молдовським "Шерифом", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Цей поєдинок розсудить німецький арбітр Деніз Айтекін. На лініях йому допомагатимуть Крістіан Діте і Штефан Лупп. Обов'язки четвертого рефері виконає Мартін Петерсен.
Також, на поєдинку буде присутній VAR. Відповідати за систему буде Крістіан Дінгерт. Його помічник - Маркус Зінн.
Варто відзначити, що у 2015 році Айтекін судив матч "Шахтаря" з "ПСЖ" в Лізі чемпіонів і показав три жовті картки.
Зауважимо, що поєдинок пройде 15 вересня о 19:45 у Тирасполі.
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