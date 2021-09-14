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"Шахтер" получил судейскую бригаду на матч группового этапа Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Донецкий "Шахтер" получил судей на поединок стартового тура группового этапа Лиги чемпионов с молдавским "Шерифом", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Этот поединок рассудит немецкий арбитр Дениз Айтекин. На линиях ему будут помогать Кристиан Дите и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит Мартин Петерсен.

Также, на поединке будет VAR. Отвечать за систему будет Кристиан Дингерт. Его помощник - Маркус Зинн.

Стоит отметить, что в 2015 году Айтекин судил матч "Шахтера" с "ПСЖ" в Лиге чемпионов и показал три желтые карточки.

Отметим, что поединок пройдет 15 сентября в 19:45 в Тирасполе.

Напомним

"Динамо" получило арбитров на стартовую игру Лиги чемпионов.

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