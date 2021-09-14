"Шахтер" получил судейскую бригаду на матч группового этапа Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Донецкий "Шахтер" получил судей на поединок стартового тура группового этапа Лиги чемпионов с молдавским "Шерифом", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Этот поединок рассудит немецкий арбитр Дениз Айтекин. На линиях ему будут помогать Кристиан Дите и Штефан Лупп. Обязанности четвертого рефери исполнит Мартин Петерсен.
Также, на поединке будет VAR. Отвечать за систему будет Кристиан Дингерт. Его помощник - Маркус Зинн.
Стоит отметить, что в 2015 году Айтекин судил матч "Шахтера" с "ПСЖ" в Лиге чемпионов и показал три желтые карточки.
Отметим, что поединок пройдет 15 сентября в 19:45 в Тирасполе.
Напомним
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