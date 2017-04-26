"Шахтар" мінімально переміг "Дніпро" у півфіналі Кубка України

Єдиний м’яч у зустрічі відбувся на 68 хвилині, автором якого став Тайсон — 1:0.

Склади колективів:



“Шахтар”: Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордець, Азеведо, Алан Патрік (Зубков, 87), Малишев, Марлос, Дентіньо (Бернард, 60), Тайсон (к) (Степаненко, 78), Бланко Лещук.



“Дніпро”: Лунін, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Влад, Ротань (к) (Вакулко, 50), Польовий, Нагієв, Кочергін, Чеберко (Когут, 64), Довбик (Луньов, 74).



Відзначимо, що півзахисник Дентіньо провів 100-й поєдинок за “оранжево-чорних”.

Зауважимо, що опонентом донеччан по фінальній сутичці Кубка України стане “Динамо”.

Як повідомляв УНН, Пауло Фонсека не взяв на поєдинок з дніпрянами трьох основних виконавці — Ярослава Ракицького, Андрія Пятова та Віктора Коваленко.