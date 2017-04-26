"Шахтер" минимально победил "Днепр" в полуфинале Кубка Украины

Единственный мяч во встрече состоялся на 68 минуте, автором которого стал Тайсон - 1: 0.

Склады коллективов:



"Шахтер": Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо, Алан Патрик (Зубков, 87), Малышев, Марлос, Дентиньо (Бернард, 60), Тайсон (к) (Степаненко, 78), Бланко Лещук.



"Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Влад, Ротань (к) (Вакулко, 50), Полевой, Нагиев, Кочергин, Чеберко (Когут, 64), Довбик (Лунев, 74).



Отметим, что полузащитник Дентиньо провел 100-й поединок за "оранжево-черных".

Заметим, что оппонентом дончан по финальной схватке Кубка Украины станет "Динамо".

Как сообщал УНН, Пауло Фонсека не взял на поединок с днепрянами трех основных исполнители - Ярослава Ракицкого, Андрея Пятова и Виктора Коваленко.