"Шахтер" минимально победил "Днепр" в полуфинале Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Во втором полуфинальном противостоянии Кубка Украины "Шахтер" встречался с "Днепром". Матч состоялся на ОСК "Металлист" в присутствии 4751 болельщика, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Единственный мяч во встрече состоялся на 68 минуте, автором которого стал Тайсон - 1: 0.
Склады коллективов:
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- "Шахтер": Шевченко, Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо, Алан Патрик (Зубков, 87), Малышев, Марлос, Дентиньо (Бернард, 60), Тайсон (к) (Степаненко, 78), Бланко Лещук.
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- "Днепр": Лунин, Адамюк, Сваток, Лопирьонок, Влад, Ротань (к) (Вакулко, 50), Полевой, Нагиев, Кочергин, Чеберко (Когут, 64), Довбик (Лунев, 74).
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Отметим, что полузащитник Дентиньо провел 100-й поединок за "оранжево-черных".
Заметим, что оппонентом дончан по финальной схватке Кубка Украины станет "Динамо".
Как сообщал УНН, Пауло Фонсека не взял на поединок с днепрянами трех основных исполнители - Ярослава Ракицкого, Андрея Пятова и Виктора Коваленко.