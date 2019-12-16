"Шахтар" дізнався суперника по плей-офф Ліги Європи

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Відбувся жереб 1/16 фіналу Ліги Європи, яке пройшло в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні, передає кореспондент УНН.

Єдиний представник від України “Шахтар” на цій стадії боротиметься із португальською “Бенфікою”.

“Брюгге” Едуарда Соболя чекає протистояння із англійським “Манчестер Юнайтед”, а “Генту” Романа Яремчука, Романа Безуса і Ігоря Пластуна випала римська “Рома”.

Інші пари 1/16 фіналу виглядають наступним чином:

“Олімпіакос” — “Арсенал”

“АЗ Алкмар” — “ЛАСК”

“Лудогорець” — “Інтер”

“Айнтрахт” Франкфурт — “Зальцбург”

“Вольфсбург” — “Мальме”

“Вулверхемптон” — “Еспаньол”

“Спортінг” — “Істанбул ББ”

“Хетафе” — “Аякс”

“Байєр” — “Порту”

“Копенгаген” — “Селтік”

“АПОЕЛ” — “Базель”

“Клуж” — “Севілья”

“Рейнджерс” — “Брага”.

Зауважимо, що перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді — 27 лютого. Донеччани першу гру проведуть вдома.

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