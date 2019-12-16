"Шахтар" дізнався суперника по плей-офф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Відбувся жереб 1/16 фіналу Ліги Європи, яке пройшло в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні, передає кореспондент УНН.
Єдиний представник від України “Шахтар” на цій стадії боротиметься із португальською “Бенфікою”.
“Брюгге” Едуарда Соболя чекає протистояння із англійським “Манчестер Юнайтед”, а “Генту” Романа Яремчука, Романа Безуса і Ігоря Пластуна випала римська “Рома”.
Інші пари 1/16 фіналу виглядають наступним чином:
“Олімпіакос” — “Арсенал”
“АЗ Алкмар” — “ЛАСК”
“Лудогорець” — “Інтер”
“Айнтрахт” Франкфурт — “Зальцбург”
“Вольфсбург” — “Мальме”
“Вулверхемптон” — “Еспаньол”
“Спортінг” — “Істанбул ББ”
“Хетафе” — “Аякс”
“Байєр” — “Порту”
“Копенгаген” — “Селтік”
“АПОЕЛ” — “Базель”
“Клуж” — “Севілья”
“Рейнджерс” — “Брага”.
Зауважимо, що перші матчі 1/16 фіналу відбудуться 20 лютого, матчі-відповіді — 27 лютого. Донеччани першу гру проведуть вдома.