"Шахтер" узнал соперника по плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Состоялся жребий 1/16 финала Лиги Европы, которое прошло в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, передает корреспондент УНН.
Единственный представитель от Украины “Шахтер” на этой стадии бороться с португальской “Бенфикой”.
“Брюгге” Эдуарда Соболя ждет противостояние с “Манчестер Юнайтед”, а “Гента” Романа Яремчука, Романа Безуса и Игорь Пластун выпала римская “Рома”.
Другие пары 1/16 финала выглядят следующим образом:
“Олимпиакос” — “Арсенал”
“АЗ Алкмаар” — “пожалуйста”
“Лудогорец” — “Интер”
“Айнтрахт” Франкфурт — “Зальцбург”
“Вольфсбург” — “Мальме”
“Вулверхэмптон” — “Эспаньол”
“Спортинг” — “Истанбул ББ”
“Хетафе” — “Аякс”
“Байер” — “Порту”
“Копенгаген” — “Селтик”
“АПОЭЛ” — “Базель”
“Клуж” — “Севилья”
“Рейнджерс” — “Брага”.
Заметим, что первые матчи 1/16 финала состоятся 20 февраля, ответные — 27 февраля. Дончане первую игру проведут дома.