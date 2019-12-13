"Шахтар" дізнався потенційних суперників в Лізі Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Єдиний клуб від України в єврокубках — “Шахтар”, отримав потенційних суперників в раунді плей-офф Ліги Європи, передає УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.
“Шахтар” знаходиться у кошику несіяних. Суперником “помаранчево-чорних” стане один з таких клубів:
“Арсенал” (Англія), “Аякс” (Нідерланди), “Базель” (Швейцарія), “Бенфіка” (Португалія), “Брага” (Португалія), “Гент” (Бельгія), “Зальцбург” (Австрія), “Інтер” (Італія), “Істанбул Башакшехір” (Туреччина), “ЛАСК” (Австрія), “Мальме” (Швеція), “Манчестер Юнайтед” (Англія), “Порту” (Португалія), “Севілья” (Іспанія), “Селтік” (Шотландія), “Еспаньол” (Іспанія).
Компанію “гірникам” в числі несіяних команд склали:
“АПОЕЛ” (Нікосія, Кіпр), "Брюгге“(Бельгія), “Байєр” (Леверкузен, Німеччина), “Олімпіакос” (Пірей, Греція), “Копенгаген” (Данія), “Хетафе” (Іспанія), “Спортинг” (Лісабон, Португалія), “Клуж” (Румунія), “Айнтрахт” (Франкфурт, Німеччина), “Лудогорець” (Разград, Болгарія), “Рейнджерс” (Глазго, Шотландія), “Вольфсбург” (Німеччина), “Рома” (Рим, Італія), “Вулверхемптон” (Англія), “АЗ” (Алкмар, Нідерланди).
Примітно, що раніше у єврокубках “гірники” не зустрічалися з 3 із 16 клубів — це “Аякс”, “ЛАСК” та “Еспаньол”.
Додамо, жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 16 грудня в Ньоні.