"Шахтар" без Степаненка прибув до Німеччини на матч з "Айнтрахтом"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Делегація донецького "Шахтаря" завершила переліт до Франкфурту задля майбутнього проведення матчу у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи із "Айнтрахтом", повідомляє УНН з посиланням на клубний сайт донеччан.
"Шахтар" відправився до Німеччини без дискваліфікованих Тараса Степаненка та Сергія Кривцова. Також в Києві залишилися Дентіньо і Веллінгтон Нем.
Переліт зайняв два з половиною години, а в попередню заявку на гру Паулу Фонсека вніс 21 футболіста:
воротарі: Андрій П'ятов, Анатолій Трубін, Олег Кудрик
захисники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерій Бондаренко, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ісмаїлі
півзахисники: Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Максим Малишев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрій Тотовицький
нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.
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Крім футболістів і тренерського штабу до делегації увійшли українські журналісти, а також топ-менеджмент клубу на чолі з генеральним директором Сергієм Палкіним.
Зауважимо, що матч команд пройде завтра о 19:55.