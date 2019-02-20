"Шахтар" без Степаненка прибув до Німеччини на матч з "Айнтрахтом"

"Шахтар" відправився до Німеччини без дискваліфікованих Тараса Степаненка та Сергія Кривцова. Також в Києві залишилися Дентіньо і Веллінгтон Нем.



Переліт зайняв два з половиною години, а в попередню заявку на гру Паулу Фонсека вніс 21 футболіста:

воротарі: Андрій П'ятов, Анатолій Трубін, Олег Кудрик

захисники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерій Бондаренко, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ісмаїлі

півзахисники: Сергій Болбат, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Майкон, Максим Малишев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрій Тотовицький

нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.



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Крім футболістів і тренерського штабу до делегації увійшли українські журналісти, а також топ-менеджмент клубу на чолі з генеральним директором Сергієм Палкіним.



Зауважимо, що матч команд пройде завтра о 19:55.