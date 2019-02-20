"Шахтер" без Степаненко прибыл в Германию на матч с "Айнтрахтом"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51173 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 68105 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127082 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128034 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128492 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124473 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158815 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117778 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141384 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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"Шахтер" без Степаненко прибыл в Германию на матч с "Айнтрахтом"

"Шахтер" без Степаненко прибыл в Германию на матч с "Айнтрахтом"

Киев  •  УНН

 • 9303 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Делегация донецкого "Шахтера" завершила перелет во Франкфурт для будущего проведения матча 1/8 финала Лиги Европы с "Айнтрахт", сообщает УНН со ссылкой на клубный сайт команды. 

"Шахтер" отправился в Германию без дисквалифицированных Тараса Степаненко и Сергея Кривцова. Также в Киеве остались Дентиньо и Веллингтон Нем.

Перелет занял два с половиной часа, а в предварительную заявку на игру Паулу Фонсека внес 21 футболиста:
вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Олег Кудрик
защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Исмаили
полузащитники Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрей Тотовицкий
нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

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Кроме футболистов и тренерского штаба в делегацию вошли украинские журналисты, а также топ-менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.

Заметим, что матч команд пройдет завтра в 19:55.

Украинские Национальные Новости

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