"Шахтер" без Степаненко прибыл в Германию на матч с "Айнтрахтом"

"Шахтер" отправился в Германию без дисквалифицированных Тараса Степаненко и Сергея Кривцова. Также в Киеве остались Дентиньо и Веллингтон Нем.



Перелет занял два с половиной часа, а в предварительную заявку на игру Паулу Фонсека внес 21 футболиста:

вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Олег Кудрик

защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Исмаили

полузащитники Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрей Тотовицкий

нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.



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Кроме футболистов и тренерского штаба в делегацию вошли украинские журналисты, а также топ-менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.



Заметим, что матч команд пройдет завтра в 19:55.