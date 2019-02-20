"Шахтер" без Степаненко прибыл в Германию на матч с "Айнтрахтом"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Делегация донецкого "Шахтера" завершила перелет во Франкфурт для будущего проведения матча 1/8 финала Лиги Европы с "Айнтрахт", сообщает УНН со ссылкой на клубный сайт команды.
"Шахтер" отправился в Германию без дисквалифицированных Тараса Степаненко и Сергея Кривцова. Также в Киеве остались Дентиньо и Веллингтон Нем.
Перелет занял два с половиной часа, а в предварительную заявку на игру Паулу Фонсека внес 21 футболиста:
вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Олег Кудрик
защитники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Валерий Бондаренко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Исмаили
полузащитники Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Алан Патрик, Майкон, Максим Малышев, Марлос, Тайсон, Манор Соломон, Фернандо, Андрей Тотовицкий
нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" объявил о подписании игрока молодежной сборной Бразилии
Кроме футболистов и тренерского штаба в делегацию вошли украинские журналисты, а также топ-менеджмент клуба во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным.
Заметим, что матч команд пройдет завтра в 19:55.