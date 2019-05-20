Шахраї витягли з українців півмільйона гривень, обіцяючи роботу в Європі

“...20.05.2019 проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких припинено діяльність злочинного угрупування, учасники якого шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян під приводом працевлаштування в країнах Європи”, — йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, під час досудового розслідування встановлено, що організували зазначену протиправну діяльність 5 мешканців міста Києва, а сама діяльність відбувалась на території Дніпровського та Солом’янського районів міста Києва.

Згідно з матеріалами слідства, з березня 2018 року вказані особи почали пропонувати громадянам послуги з працевлаштування у країнах скандинавського регіону. Проте, після отримання авансового платежу жодних дій, направлених на реальне працевлаштування не вчиняли, а через місяць припиняли свою роботу та переїжджали до іншого офісу, де розпочинали “роботу” заново.

На даний момент у кримінальному провадженні визнано потерпілими 55 громадян. Сума заподіяної їм шкоди становитьє понад 500 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі, під час проведення слідчих дій у черговому “офісі” зловмисників правоохоронці попередили заволодіння грошовими коштами ще трьох потерпілих.

"На даний час 5 осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру за ч.4 ст.190 КК України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прокуратурі.

Органами слідства вживаються заходи, направлені на встановлення всіх постраждалих від протиправних дій “шахраїв”.

Нагадаємо, жительку Кременеччини, що на Тернопільщині, ошукав через соцмережу чоловік, який представився американським військовослужбовцем, вмовивши жінку оплатити доставку бандеролі вартістю на 50 тис. грн з, нібито, великою сумою грошей.