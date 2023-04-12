Шахраї у Польщі: як українцям убезпечити себе
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інформаційна платформа «ЮНІСЕФ Спільно» підготувала інфографіку, де розповіла, з якими шахрайськими схемами можуть зіткнутися українці у Польщі та як уберегти себе, пише УНН.
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На платформі зауважують, що у Польщі є шахраї, які збирають персональну інформацію вимушених переселенців з України та від імені влади пропонують отримати вигадану виплату.
Тож, запропонували переглянути інфографіку, щоб дізнатися, як себе уберегти.
Схема 1: збір персональних даних
Схема 2: шахрайство з PESEL
Схема 3: фейкова фінансова допомога
Схема 4: мобільні аферисти
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