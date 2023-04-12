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Шахраї у Польщі: як українцям убезпечити себе

Шахраї у Польщі: як українцям убезпечити себе

Київ • УНН

 • 1212286 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Інформаційна платформа «ЮНІСЕФ Спільно» підготувала інфографіку, де розповіла, з якими шахрайськими схемами можуть зіткнутися українці у Польщі та як уберегти себе, пише УНН.

Деталі

На платформі зауважують, що у Польщі є шахраї, які збирають персональну інформацію вимушених переселенців з України та від імені влади пропонують отримати вигадану виплату.

Тож, запропонували переглянути інфографіку, щоб дізнатися, як себе уберегти.

Схема 1: збір персональних даних

Схема 2: шахрайство з PESEL

Схема 3: фейкова фінансова допомога

Схема 4: мобільні аферисти

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці з PESEL UKR у Польщі можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування

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