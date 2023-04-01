Українці з PESEL UKR у Польщі можуть подавати документи на дозвіл на тимчасове перебування
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Громадяни України, які мають номер PESEL зі статусом UKR, уже можуть подавати документи на отримання дозволу на тимчасове перебування для роботи чи ведення бізнесу, повідомив речник польського Управління у справах іноземців Якуб Дудзяк, пише УНН з посиланням на PAP.
Деталі
Положення, яке дозволяє громадянам України подавати заяви на отримання дозволу на тимчасове перебування, було введено з 1 квітня поправкою до законодавства. Це стосується осіб, чиє перебування на території Польщі вважається легальним, а їхній статус перебування підтверджений номером PESEL зі статусом UKR.
"Це рішення є необов'язковим і адресоване особам, які впевнено почуваються на польському ринку праці та хочуть відмовитися від використання тимчасового захисту", - повідомили в Управлінні у справах іноземців.
Нові правила стосуються дозволу на тимчасове перебування та роботу, дозволу на тимчасове перебування з метою виконання висококваліфікованої роботи та дозволу на тимчасове перебування з метою ведення підприємницької діяльності. "Для того, щоб отримати один з вищезазначених дозволів на тимчасове перебування, громадянин України повинен відповідати вимогам, викладеним у положеннях закону про іноземців", – зазначив Дудзяк.
Найпростіше подати заявку на отримання дозволу через портал mos.cudzoziemcy.gov.pl. Потім її слід видрукувати, підписати, долучити необхідні додатки та надіслати поштою або доставити до воєводського управління, яке знаходиться за місцем проживання громадянина України.
Управління у справах іноземців підкреслило, що можливість подавати документи на отримання вищезазначених дозволів на перебування є необов’язковою.
"Громадяни України, які прибули до Польщі станом на 24 лютого 2022 року і не скористаються цим рішенням, зможуть продовжувати легально перебувати в країні на підставі тимчасового захисту. Виходячи з рішення Ради ЄС про запровадження тимчасового захисту, можна з великою ймовірністю очікувати, що період перебування, який вважається легальним і який наразі закінчується 24 серпня цього року, буде відповідним чином продовжений щонайменше до 4 березня 2024 року", – повідомили в Управлінні у справах іноземців.
Доповнення
Як повідомляється, наразі близько 1 мільйона громадян України та членів їхніх родин користуються тимчасовим захистом у Польщі, що підтверджується наявністю номера PESEL зі статусом UKR.