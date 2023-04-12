Мошенники в Польше: как украинцам обезопасить себя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Информационная платформа «ЮНИСЕФ Спільно» подготовила инфографику, где рассказала, с какими мошенническими схемами могут столкнуться украинцы в Польше и как уберечь себя, пишет УНН.
Детали
На платформе отмечают, что в Польше есть мошенники, которые собирают персональную информацию вынужденных переселенцев из Украины и от имени власти предлагают получить вымышленную выплату.
Поэтому, предложили посмотреть инфографику, чтобы узнать, как себя уберечь.
Схема 1: сбор персональных данных
Схема 2: мошенничество с PESEL
Схема 3: фейковая финансовая помощь
Схема 4: мобильные аферисты
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