Мошенники в Польше: как украинцам обезопасить себя

Детали

На платформе отмечают, что в Польше есть мошенники, которые собирают персональную информацию вынужденных переселенцев из Украины и от имени власти предлагают получить вымышленную выплату.

Поэтому, предложили посмотреть инфографику, чтобы узнать, как себя уберечь.

Схема 1: сбор персональных данных

Схема 2: мошенничество с PESEL

Схема 3: фейковая финансовая помощь

Схема 4: мобильные аферисты

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