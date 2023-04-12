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Мошенники в Польше: как украинцам обезопасить себя

Мошенники в Польше: как украинцам обезопасить себя

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Информационная платформа «ЮНИСЕФ Спільно» подготовила инфографику, где рассказала, с какими мошенническими схемами могут столкнуться украинцы в Польше и как уберечь себя, пишет УНН.

Детали

На платформе отмечают, что в Польше есть мошенники, которые собирают персональную информацию вынужденных переселенцев из Украины и от имени власти предлагают получить вымышленную выплату.

Поэтому, предложили посмотреть инфографику, чтобы узнать, как себя уберечь.

Схема 1: сбор персональных данных

Схема 2: мошенничество с PESEL

Схема 3: фейковая финансовая помощь

Схема 4: мобильные аферисты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы с PESEL UKR в Польше могут подавать документы на разрешение на временное пребывание

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