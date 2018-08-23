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Шахраї розрахувалися з корейським бізнесменом за біткоїни фальшивими грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Досвідчений інвестор і власник криптокомпанії з Південної Кореї став жертвою шахраїв, передає УНН з посиланням на thenextweb.

Шахраї розрахувалися з корейським бізнесменом за біткоїни фальшивими грошима

Криптоінвестор збирався обміняти 2,3 млн дол. в біткоїнах на 2 млн євро готівкою. Інтерес до угоди проявив покупець з Сербії. Бізнесмени погодилися провести обмін в Ніцці. При обміні був присутній покупець, його приятель і, власне, криптоінвестор. Однак, після передачі цифрових активів бізнесмен виявив, що з ним розплатилися фальшивими грошима.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американця судитимуть за шахрайство з біткоїнами

Відзначається, що поліція вже затримала одного із зловмисників. Це сталося в Каннах. Під час обшуку співробітники правоохоронних органів виявили у чоловіка годинник за 100 тис. євро і дорогий автомобіль. Проти нього порушено справу про шахрайство, його спільник поки не затриманий.

Нагадаємо, багато країн світу побоюються легалізації криптовалют. Так, наприклад, в Америці біткоїни вважають "надризиковим активом".

Поряд з цим, агентство фінпослуг Японії пропонує викреслити біткоїни з переліку платіжних засобів.

Україна, тим часом, продовжує визначатися в питанні регулювання ринку криптовалют з точки зору законодавства.

У парламенті зареєстровано кілька законопроектів про легалізацію цифрових грошей, і недавно було прийнято рішення об'єднати їх в один документ.

Автором одного із законопроектів про криптовалюти є нардеп від РПЛ Сергій Рибалка (у минулому році його звільнили з посади голови фінансового комітету ВР). Його документ, правда, експерти Bitcoin Foundation назвали безглуздим і популістським.

А за даними окремих ЗМІ, законопроект Рибалки (№ 7183-1) і зовсім - "списаний" у російських чиновників.

Більше того, співавтором свого законопроекту про біткоїни Рибалка зробив цивільну дружину Анастасію Байбородіну.

І цей вчинок, колеги радикала по партії назвали, як мінімум, "неетичним".

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